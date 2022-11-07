Самарские инноваторы представили разработки в полуфинале программы «УМНИК»

Идеи участников рассматривали 15 экспертов.

Искусственный интеллект, VR-тренажеры, новые способы очистки проточной воды – эти и многие другие проекты представили молодые инноваторы в полуфинале программы «УМНИК», который состоялся 3 ноября в «Жигулевской долине». Программа, организатором которой выступает Фонд содействия инновациям, призвана мотивировать молодых ученых к созданию новых проектов и внедрению разработок в реальный сектор экономики.

– В нашем регионе создана вся необходимая инфраструктура развития инновационного и технологического предпринимательства. Мы учим молодых ученых быть предпринимателями, продвигать свои разработки и находить заказчиков. И активно им в этом содействуем, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Студент 4-го курса Самарского аграрного университета Владимир Ноздрин второй раз участвует в программе. На этот раз он представил необычную разработку, которая упростит работу сельхозпредприятиям.

– Мой проект посвящен разработке технологии посева мелкосемянных сельхозкультур с помощью беспилотников. Эта технология позволит высевать сельхозкультуры ранней весной, когда сельхозтехника не может выйти на поле для подготовки почвы. В итоге моя технология позволит значительно увеличить показатели урожайности, – поделился Владимир Ноздрин.

Проекты участников оценивали 15 экспертов. Они рассмотрели заявки по нескольким направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии» и другим.

– Наш технопарк открыт для молодежи. Мы рады сотрудничеству с молодыми инновационными командами/стартапами и с большим удовольствием поддержим всех, кто заинтересован в развитии и реализации своих проектов, – отметил региональный представитель Фонда, директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.

В дальнейшем проекты полуфиналистов пройдут обезличенную экспертизу, которая покажет, кто готов к выходу в финал. Результаты будут известны в ближайшее время. Финал намечен на 8 октября. Победители получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

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