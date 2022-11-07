Мастера леса Райческого лесничества заподозрили в получении взятки

Общая сумма незаконного вознаграждения составила порядка 29 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер леса Рачейского лесничества попал под уголовное дело из-за подозрений в получении взятки. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что мужчина получал незаконное денежное вознаграждение с декабря 2021 по июль 2022 года. Средства систематически поступали на карту от другого жителя региона, который занимается лесозаготовкой. В общей сложности мастер леса получил порядка 29 тысяч 200 рублей.

– Деньги предназначалась за общее покровительство и попустительство по службе, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

Напомним, ранее суд вынес приговор экс-руководителю Рачейского управления «Самаралес». Его признали виновным в получении взятки.

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