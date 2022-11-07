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НовостиОбщество7 ноября 2022 17:39

Мастера леса Райческого лесничества заподозрили в получении взятки

Предполагается, что мужчине систематически переводили деньги на банковскую карту
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Общая сумма незаконного вознаграждения составила порядка 29 тысяч рублей.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила порядка 29 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер леса Рачейского лесничества попал под уголовное дело из-за подозрений в получении взятки. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что мужчина получал незаконное денежное вознаграждение с декабря 2021 по июль 2022 года. Средства систематически поступали на карту от другого жителя региона, который занимается лесозаготовкой. В общей сложности мастер леса получил порядка 29 тысяч 200 рублей.

– Деньги предназначалась за общее покровительство и попустительство по службе, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

Напомним, ранее суд вынес приговор экс-руководителю Рачейского управления «Самаралес». Его признали виновным в получении взятки.

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