В Самарской области изменили сроки перекрытия трассы М-5 «Урал»

Ограничения введут на следующей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изменились сроки перекрытия движения на трассе М-5 «Урал». Речь идет о 974 км автодороги, который проходит через Комсомольский район Тольятти. Ограничения здесь должны были действовать 8 и 9 ноября, однако сроки сместились. Информацию сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– Краткосрочные перекрытия движения будут производиться 15 и 16 ноября в период с 10:30 до 10:35 по местному времени. Их введут на время реконструкции пролета высоковольтных линий электропередач в месте пересечения с федеральной трассой М-5, – рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечается, что 8 и 9 ноября 2022 года транспорт будет двигаться по трассе в штатном режиме.

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