В Самарской области столкнулись две отечественные легковушки вечером 7 ноября

После обследования виновнику аварии рекомендовали амбулаторное лечение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вчера, 7 ноября, в 16:45 в Тольятти 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» столкнулся с LADA Granta.
— ДТП произошло в районе дома № 21 по улице Матросова. Мужчина выезжал из жилой зоны и не оценил дорожную ситуацию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате этого автомобиль врезался в LADA Granta, за рулем которой находилась 38-летняя женщина. В аварии пострадал мужчина-водитель. Он самостоятельно обратился в лечебное учреждение. После обследования ему рекомендовали амбулаторное лечение.
В отношении 46-летнего автомобилиста собраны материалы об административных правонарушениях. Стаж управления транспортным средством у него – 2 года.
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