В Самарской области пройдет проверка системы оповещения с электросиренами утром 8 ноября

Минуту на экранах телевизоров вместо каналов будут транслировать видеоролик о проведении технической проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже сегодня, 8 ноября, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области проведут проверку региональной системы оповещения с включением электросирен.

— Жители региона услышал сигнал электросирен «Внимание всем!». По нему необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию, — сообщает правительство Самарской области.

Сигнал будет запущен из ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», который расположен в Самаре на улице Красноармейская, 12. Включение системы состоится как для проверки ее работы, так и для обучения жителей.

Помимо этого, 8 ноября с 10:43 до 10:44 на экранах телевизоров вместо общедоступных каналов будут транслировать видеоролик о проведении технической проверки. При проведении тестирования сигнал подадут на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.

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