В Самарской области температура воздуха поднимется до +8 °C в ноябре 2022 года

Со следующей недели температура воздуха станет минусовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам синоптиков GISMETEO в пятницу и воскресенье, 11 и 13 ноября, температура воздуха в Самарской области поднимется до +8 °C.

Также в этот день ожидается сильный дождь и порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха начинает расти с 7 ноября и увеличивается на несколько градусов каждый день в течение всей недели.

Сегодня, 8 ноября, днем воздух прогреется до +2 °C, завтра температура поднимется до +4 °C, в четверг будет +6 °C, в субботу достигнет +7 °C. Всю неделю будет пасмурная и ветреная погода.

А вот со следующей недели, начиная с 14 ноября, температура воздуха станет минусовой и в регион придут закономерные морозы. Ожидается, что ночью она опустится до –7 °C.

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