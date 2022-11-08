В Самарской области пенсионер перевел мошенником более 2 миллионов рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 63-летний машинист перевел мошенникам 2 миллиона 360 тысяч рублей. Так мужчина хотел обезопасить свои сбережения.

— Неизвестный человек, позвонивший пенсионеру, представился сотрудником безопасности одного из банков и сообщил, что на имя мужчины мошенники хотят оформить кредит, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Звонившему удалось убедить пожилого мужчину в том, что для сохранения денежных средств их необходимо перевести на "безопасный" счет. Тольяттинец поверил незнакомцу и все сбережения, которые были на банковской карте, перечислил на указанный счет.

Когда мужчина понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, не надо доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банка и убеждают перевести деньги на безопасные счета.

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