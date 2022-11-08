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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:33

Самарцы назвали самые благородные и самоотверженные профессии 2022 года

В список вошли самые разные профессии
Ирина СИНЕГУБОВА
Часть ответов была не связана с выбором конкретной специальности.

Часть ответов была не связана с выбором конкретной специальности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую тройку самых самоотверженных и благородных профессий этого года, по мнению самарцев, вошли медработники, педагоги и военнослужащие.

— Самой благородной назвали профессию врача 26% самарцев, свой голос за учителя отдали 11%, а проголосовали за военнослужащего 10%, — сообщает SuperJob.

В качестве других самых самоотверженных специальностей были названы спасатели МЧС, пожарные и дворники, инженеры и волонтеры. Также некоторые самарцы голосовали за водителей, правозащитников, журналистов, соцработников, космонавтов, поваров, художников.

Другие ответы были не связаны с выбором конкретной специальности. Так, 5% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди. А 2% противоположно утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

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