В Самарской области двое нервных пешеходов оказались преступниками в федеральном розыске

Стражи порядка поймали обоих преступников в Сызрани с разницей в 2,5 часа / Фото: Росгвардия по Самарской области
В Самарской области росгвардейцы за один день задержали сразу двоих преступников в федеральном розыске. Злоумышленники попались из-за своей нервозности и странного поведения. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.
Обоих преступников поймали в Сызрани. Первого – около полудня. Стражи порядка, патрулируя один из районов, заметили подозрительного пешехода. Увидев служебное авто, мужчина резко изменил направление движения и ускорил шаг. Попытка скрыться не увенчалась успехом. Росгвардейцы задержали пешехода – 35-летнего сызранца. Как выяснилось, ранее мужчину приговорили к колонии-поселению. Однако отбывать наказание он не спешил. Тогда сотрудники ФСИН объявили его в розыск.
Второго преступника правоохранители задержали через 2,5 часа. Один из пешеходов сильно нервничал, поэтому росгвардейцы решили выяснить, какова причина этого поведения. Как оказалось, 38-летний житель Сызрани находился в федеральном розыске из-за уклонения от назначенного судом наказания.
Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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