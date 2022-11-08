Два самарца с помощью металлоискателя обнаружили археологические предметы в регионе

Были изъяты старинный шлем, кольчуга, наконечники стрел и лезвие клинка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Самары незаконно искали и присвоили себе археологические предметы на территории национального парка «Самарская Лука».

— Они осуществляли незаконную деятельность в непосредственной близости от объекта культурного наследия «Муромский городок», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Самарцы использовали металлоискатели, радары и магнитные приборы. По адресам их регистрации в Самаре провели обыск и изъяли старинный шлем, кольчугу, наконечники стрел и лезвие клинка.

Ставропольский районный суд Самарской области признал двух жителей Самары виновными и приговорил их к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Далее Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения.

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