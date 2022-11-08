Три игрока «Крыльев Советов» получили приглашение в молодежную сборную России

Трем футболистам "КС" представился шанс показать свои умения в главной команде страны Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Еще три футболиста «Крыльев Советов» получили вызов в сборную России. Правда, не в основную, а в молодежную. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Приглашения в молодежную сборную России получили Александр Коваленко, Артем Соколов и Владислав Шитов, - отметили в «КС».

Национальная команда соберется в Москве в воскресенье, 13 ноября 2022 года. После этого она поедет в Белград, где запланирована одна игра. Соперник пока неизвестен. Его объявят позднее.

Напомним, ранее в основную сборную вызвали Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева. Сбор команды намечен на 14 ноября 2022 года. Он тоже пройдет в столице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.