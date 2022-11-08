В Самаре мужчина поставил на миграционный учет 275 иностранцев в заброшенном доме без крыши

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 31-летний местный житель фиктивно поставил на миграционный учет 275 иностранных граждан в заброшенном доме без крыши.
— Граждане ближнего зарубежья числились по месту регистрации мужчины в частном доме на ул. 4-я Кряжская, 275, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Свои «услуги» ранее судимый самарец оказывал на протяжении нескольких месяцев и получил за них более 100 тысяч рублей. Участковые установили, что помещение для проживания не пригодно.
Свою вину мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела завершено. Оно уже направлено в Советский районный суд Самары для принятия решения.
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