Глава Самары приняла участие в демонстрации трудящихся 7 ноября 2022 года

Участниками демонстрации в день проведения парада Памяти стали более 10 тысяч человек Фото: администрация Самары

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Самаре в двенадцатый раз состоялся парад Памяти. Он традиционно прошел на площади имени В.В. Куйбышева. В мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина.

- Каждый год исторический парад в Самаре открывает новые страницы. В 2022-м в параде приняли участие ребята из всех регионов ПФО и впервые - из Дагестана и города Снежного ДНР. Кроме того, как и в 1941 году, прошли маршем мобилизованные бойцы. А в рамках демонстрации трудящихся прошли трудовые коллективы, наши активные жители, - отметила Елена Лапушкина.

Всего в параде Памяти, темой которого стала «Дорога Победы», приняли участие 106 парадных расчетов (более 8 тысяч человек): представители силовых структур, военных учебных центров, патриотических организаций; кадеты, юнармейцы; мобилизованные, которым предстоит отправиться в зону СВО. Участниками демонстрации стали свыше 10 тысяч человек, в том числе глава Самары Елена Лапушкина и председатель гордумы Алексей Дегтев.

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