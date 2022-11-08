В Самарской области разыскивают водителя автомобиля, сбившего 73-летнюю женщину и скрывшегося

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские разыскивают водителя темно-синей отечественной легковушки, предположительно "ВАЗ 2105" или "ВАЗ 2107", который 16 октября около 14:00 сбил пенсионерку.

— Мужчина ехал со стороны ул. Мира в направлении ул. Ленинградской, в районе дома № 1 на бульваре Ленина он наехал на 73-летнюю женщину, которая стояла справа по ходу движения автомобиля, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель не оказал помощь женщине, а просто скрылся с места ДТП. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение. После обследования ей назначили амбулаторное лечение.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 93-60-50, 93-60-61, 102 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.

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