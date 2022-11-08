В Самарской области сожитель матери изрубил пасынка кухонным топориком

Согласно заключению эксперта, здоровью парня причинен тяжкий вред. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В октябре этого года 51-летний мужчина изрубил 18-летнего молодого человека кухонным топориком в ходе конфликта на бытовой почве.

— Ночью поступило сообщение от местной жительницы, что у нее в квартире произошел конфликт между сожителем и сыном, после которого парня госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Специалисты изъяли кухонный топорик и одежду потерпевшего со следами крови. Во дворе одного из близлежащих многоквартирных домов полицейские заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, в испачканной одежде.

Ранее судимый за преступления против жизни и здоровья 51-летний мужчина пояснил, что конфликт с пасынком произошел на бытовой почве. Согласно заключению эксперта, здоровью парня причинен тяжкий вред.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина заключен под стражу.

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