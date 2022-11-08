Капитан «КС» признался, что всегда хотел попасть в сборную, но внимание на этом не акцентировал. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Центральный защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал вызов в сборную России. Напомним, ранее тренерский штаб национальной команды назвал игроков, которые будут готовиться со сборной к матчам с Таджикистаном и Узбекистаном, среди них оказались два футболиста «Крыльев» - Александр Солдатенков и Сергей Пиняев. Для обоих этой первое приглашение в национальную команду.

- Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание, - приводит слова Солдатенкова metaratings.ru.

Капитан «Крыльев» высказался и о Сергее Пиняеве, который также поедет в национальную команду:

- Сергей молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее.

Напомним, против сборной Таджикистана Россия сыграет 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана – 20 ноября в Ташкенте.