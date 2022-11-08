В Минобороны РФ разъяснили порядок и сроки начисления выплат мобилизованным

Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, составит 195 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве обороны РФ дали разъяснения по вопросам обеспечения денежным довольствием мобилизованных и срочников, заключивших контракт на 1 год и более. О порядке выплат рассказал представитель финансового блока ведомства Сергей Микищенко.

- Минимальная сумма, которую будут получать призванные по частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей: ежемесячная социальная выплата в 158 тысяч рублей и денежное довольствие военнослужащего. Последнее зависит от воинского звания и выслуги лет, - сообщил специалист.

Мобилизованным будут начислять деньги на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца. Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил, к примеру, с 1 по 31 октября. Если меньшее количество дней, то и размер довольствия будет меньше. Как пишет ФАН, в этом месяце денежное содержание начнут выплачивать досрочно – уже с 8 ноября 2022 года.

Отметим, семьи мобилизованных смогут получать довольствие за них. Для этого военнослужащий должен оформить доверенность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.