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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:08

В Минобороны РФ разъяснили порядок и сроки начисления выплат мобилизованным

Ситуацию прокомментировал представитель финансового блока Сергей Микищенко
Анастасия ФИЛАТОВА
Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, составит 195 тысяч рублей

Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, составит 195 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве обороны РФ дали разъяснения по вопросам обеспечения денежным довольствием мобилизованных и срочников, заключивших контракт на 1 год и более. О порядке выплат рассказал представитель финансового блока ведомства Сергей Микищенко.

- Минимальная сумма, которую будут получать призванные по частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей: ежемесячная социальная выплата в 158 тысяч рублей и денежное довольствие военнослужащего. Последнее зависит от воинского звания и выслуги лет, - сообщил специалист.

Мобилизованным будут начислять деньги на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца. Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил, к примеру, с 1 по 31 октября. Если меньшее количество дней, то и размер довольствия будет меньше. Как пишет ФАН, в этом месяце денежное содержание начнут выплачивать досрочно – уже с 8 ноября 2022 года.

Отметим, семьи мобилизованных смогут получать довольствие за них. Для этого военнослужащий должен оформить доверенность.

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