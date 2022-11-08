В Самаре экс-сотрудник компании обманул установщика окон и оплатил полученными деньгами долги

Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотических веществ. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 30-летний бывший сотрудник компании по изготовлению оконных конструкций обманул монтажника пластиковых окон почти на 50 тысяч рублей.

— 38-летний монтажник искал клиентов через объявления в интернете. В апреле 2022 года ему позвонил мужчина и предложил сотрудничество, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он представился менеджером компании в Самаре, которая специализируется на изготовлении окон. Мужчины договорились о встрече вне офиса для оформления доставки оконных конструкций. Установщик окон передал «партнеру» деньги в счет оплаты заказа.

Сроки доставки товара постоянно переносились. Монтажник приехал в офис компании узнать информацию о своем заказе. Ему сообщили, что менеджер уже несколько недель не работает, а заказ не был запущен в производство.

Мошенника задержали. Оказалось, он ранее был судим за незаконный оборот наркотических веществ. Полученные от заказчика деньги мужчина потратил на оплату долгов. Уголовное дело направлено в суд.

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