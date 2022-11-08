В Тольятти жулик обманом заставил таксиста похитить сломанную чужую иномарку

Многострадальный «Lifan» уже вернули владельцу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти водитель такси поневоле стал «похитителем» автомобиля. По просьбе клиента он отогнал иномарку к пункту приема металлолома. А позднее выяснилось, что у машины есть хозяин, но он – вовсе не звонивший в такси клиент.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в конце октября во дворе на улице Голосова. 31-летний владелец неисправного «Lifan» обнаружил, что его автомобиль исчез. Он обратился в полицию. Оперативники осмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели довольно странную картину.

– На записи было видно, как автомобиль такси взял на буксир неисправную иномарку и выехал со двора. Проверка показала, что автомобиль находится в пункте приема металлолома, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Одновременно с этим была установлена личность водителя такси. Таксист рассказал, что отбуксировал автомобиль по просьбе позвонившего в такси клиента. Просьба его не смутила – он видел, что автомобиль действительно неисправен.

Тем самым «клиентом» оказался безработный, ранее не судимый 29-летний мужчина. Он сообщил, что считал «Lifan» бесхозным, поэтому решил сдать его в металлолом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», расследование продолжается. Иномарку вернули владельцу.

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