Самарские производители представили натуральные продукты на ярмарке «Свое родное»

Прилавки были заполнены сырами, колбасами, сушеными фруктами. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В Самаре прошла выставка-ярмарка фермерской продукции «Свое родное». Местные производители представили мясные деликатесы, сыры, растительные масла, пастилу и другие натуральные продукты.

Организатором фермерской ярмарки выступает региональный центр «Мой бизнес» совместно с Россельхозбанком. Разработку и внедрение новых мер поддержки курирует областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

– Мы с удовольствием предоставляем площадку центра «Мой бизнес» для поддержки и продвижения небольших производителей и самозанятых Самарской области. Для горожан это возможность познакомиться с фермерской продукцией, приобрести ее для себя, – отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Узнать о новых ярмарках фермерской продукции, стать их резидентами или посетителями можно на едином портале mybiz63.ru.

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