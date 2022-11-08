В самарской школе №50 открыли памятную доску герою СВО Григорию Ларину

Мемориал появился на фасаде школы, выпускником которой являлся Григорий. Фото: администрация Кировского района

В самарской школе №50 состоялось открытие памятной доски герою спецоперации Григорию Ларину. Мужчина героически погиб при выполнении боевых задач. Информацию сообщили в администрации Кировского района.

– Торжественный митинг начался с гимна РФ в исполнении военного оркестра. Участие в митинге приняли врио главы Кировского района Вячеслав Ротерс, депутат самарской думы Ольга Куракина, родные, близкие, сослуживцы героя, а также ветераны боевых действий, – рассказали в администрации.

Григорий Ларин является выпускником школы №50. Педагоги и друзья вспоминают его активного, доброго, общительного парня, активиста. После школы Григорий обучался в Поволжском экономико-юридическим колледже на специальности правоведение. Затем был призван в армию, а спустя время отправился на службу по контракту.

Указом президента РФ ефрейтор Григорий Ларин был посмертно награжден Орденом Мужества. Фото: администрация Кировского района

– Григорий Ларин зарекомендовал себя как грамотный, требовательный и дисциплинированный солдат. Он смело и уверенно совершал прыжки с парашютом из вертолета и самолетов военно-транспортной авиации. В коллективе пользовался уважением, оказывал помощь товарищам в сложной ситуации, – отмечают в администрации Кировского района.

Указом президента РФ ефрейтор Григорий Ларин посмертно награжден Орденом Мужества.

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