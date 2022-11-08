В Самарской области один автомобилист сбил насмерть косулю, а второй забрал и разделал ее

Виновника смертельного ДТП нашли по оставленному бамперу с госномером
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области проводят проверку по факту гибели сибирской косули. Животное сбили насмерть, а затем разделали его. К этому оказались причастны два незнакомых между собой человека.
- Все случилось 31 октября 2022 года на 45 км трассы Сергиевск – Челно-Вершины. В районе села Зубовка Челно-Вершинского района неизвестный сбил косулю и скрылся. При этом на месте происшествия остался бампер автомобиля с прикрепленным к нему госномером, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.
По данным ведомства, погибшее животное недолго пролежало на дороге. Как рассказали очевидцы, один из автомобилистов погрузил тушу к себе и увез в неизвестном направлении.
Сотрудники департамента обратились в полицию. Стражи порядка помогли разыскать виновника ДТП, а также того, кто забрал косулю. Последний успел разделать животное.
Правоохранители проводят по факту случившегося проверку. В отношении водителя, который оставил место аварии, составили протокол. Ему грозит лишение прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток. Наказание ждет и автомобилиста, который незаконно забрал мертвую косулю и разделал ее. Ему могут выписать внушительный штраф.
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