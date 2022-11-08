Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 11:49

Продолжается «прямая линия» с врачами Клиник доктора Кравченко на сайте «КП»

На вопросы отвечают врачи более 40 специализаций
Елена ЧЕЧЕНИНА
Вопросы можно задавать про всю семью.

Вопросы можно задавать про всю семью.

На сайте «КП» продолжается прямая линия с врачами Клиник доктора Кравченко. 75 врачей более чем 40 специализаций, в том числе кандидаты и доктора медицинских наук, готовы проконсультировать читателей «Комсомолки». Это шанс для каждого получить квалифицированный комментарий, а также второе мнение по диагностике, профилактике и лечению различных заболеваний у детей и взрослых. В спорной ситуации врачи помогут сориентироваться, к доктору какой специализации необходимо обратиться. Как правило, ответ из Клиник доктора Кравченко поступает в течение 1-2 дней.

Посмотрите, о чем спрашивают наши читатели и что им отвечают доктора. Задать свой вопрос можно через форму «прямой линии».