В Самарской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса 8 ноября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 42 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 8 ноября 2022 года количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 149 человек.

На данный момент показатель числа выздоровевших держится больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 179 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 42 человека, никто не умер. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 7 ноября, количество новых случаев сегодня почти не изменилось. Так, 7 ноября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 148 человек.

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