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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:52

Самарцы рассказали, на что и сколько денег готовы потратить на ноябрьских распродажах

Есть те, кто способен спустить на покупки весь месячный заработок
Анастасия ФИЛАТОВА
Каждый одиннадцатый самарец ждет ноябрьских распродаж с нетерпением

Каждый одиннадцатый самарец ждет ноябрьских распродаж с нетерпением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются большие ноябрьские распродажи: сначала 11.11, а потом и «Черная пятница». Многие уже вовсю готовятся к ним. Не исключение и самарцы. Ozon выяснил, какие товары чаще всего покупают жители региона и какие суммы готовы потратить.

Согласно опросу, на больших распродажах самарцы активно скупают одежду и обувь (20%), смартфоны (13%), мелкие гаджеты (11%), крупную бытовую технику и планшеты (по 9%), мелкую бытовую технику (8%), товары для дома (7%). Большинство приобретает товары для себя, около 30% - для детей, 22% - для супругов. Также многие покупают подарки на Новый год.

Многие опрошенные тратят на ноябрьских распродажах от 5-10 (32%) до 20-30 тысяч рублей (15%). Более 40% готовы спустить 10-30% своей зарплаты, 27% - 30-50%. Еще 4% респондентов признались, что могут потратить на покупки весь месячный заработок.

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