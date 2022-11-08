В Самарской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди жителей старше 15 лет

За последнюю неделю подхватили вирус более 13 тысяч самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Самарской области. За последнюю неделю – с 31 октября по 6 ноября 2022 года – вирус подкосил 13 059 человек. Это ниже эпидпорога на 5,26%.

– Заболеваемость ниже эпидемического порога среди детей от 0 до 14 лет. В возрастной группе от 15 лет и старше зарегистрировано превышение на 35,32%, – сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области пошла на спад. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение на 17,5%.

В настоящее время в регионе циркулирует вирус парагриппа и аденовирусной инфекции. Специалисты отмечают, что лучшая защита от гриппа и ОРВИ – это прививка. По состоянию на 3 ноября 2022 года вакцинацию прошел 955 291 человек: 706 758 взрослых и 248 533 ребенка.

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