Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы самарцев 8 ноября 2022 года

Дмитрий Азаров станет гостем программы "Главная тема" Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 8 ноября 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступит на местном телеканале. Он расскажет о развитии региона в эфире программы «Главная тема».

Так, Дмитрий Азаров расскажет, какие сейчас задачи стоят перед Самарской областью и что ждет регион в 2023 году. Также он сообщит, чем власти губернии помогают семьям защитников Отечества. Ответит губернатор и на другие интересующие жителей вопросы.

Начало эфира с участием главы региона – в 19:00. Трансляцию можно будет увидеть как на ТВ, так и в социальных сетях.

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