В Самаре предложили возродить в школах генеалогию

Школьники должны любить свою страну Фото: Иван МАКЕЕВ

Самарский школьник предложил ввести генеалогию в учебный план в российских школах. С таким предложением выступил тольяттинец Никита Бычков на форуме российского военно-исторического общества. Он отметил, что после старта СВО в стране появились люди, которые говорили о том, что им стыдно быть русскими. И по его мнению, это связано с тем, что люди плохо знают свои корни, свою историю.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил инициативному юноше пообщаться уже за пределами форума.

- Давайте попробуем на примере вашей школы этот проект упаковать и посмотрим, что еще здесь можно сделать сообща. Посмотрим, о чем вы говорите, если это о том, чтобы научить работать с архивными материалами, искать информацию, попробуем это реализовать, - отметил губернатор.

Школьник подчеркнул, что уже представлял свой проект на форуме "Территории смыслов" и мечтает обратить на него внимание министерства образования.

Напомним, что патриотический форум проходит в Самаре 8 ноября. На нем обсуждается работа информационного фронта и информационная безопасность в непростое время. Своими мнениями уже поделились Дмитрий Пучков и Николай Онуфриенко.