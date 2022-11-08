Готовность поликлиники в Волгаре составляет 60%

Депутаты делают акцент на том чтобы социально значимые объекты были обеспечены финансированием.

Сегодня депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе посетили строящуюся поликлинику в микрорайоне Волгарь. Медучреждение возводится в рамках Народной программы, национального проекта «Здравоохранение» и партийного проекта «Здоровое будущее». Экскурсию по объекту для руководителя фракции Александра Живайкина и депутатов фракции Анны Дубасовой и Николая Лядина провел главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

Ранее жителям Волгаря приходилось обращаться за медпомощью в разрозненные медучреждения, расположенные в приспособленных помещениях. Это было крайне неудобно как для пациентов, так и для медработников. Строительство нового крупного объекта специально для жителей микрорайона – очень долгожданное событие.

В пятиэтажном здании разместится поликлиника со взрослым и детским отделением, женская консультация, отделение реабилитации, диагностические отделения (рентген, флюорография, маммография), взрослый и детский стационары, аптека и малая операционная.

- Эта поликлиника строится «на вырост», - акцентировал внимание участников мероприятия Дмитрий Лисица. – В Волгаре проживает порядка 30 тысяч человек. Учитывая то, что микрорайон находится в стадии активного строительства, проектом изначально заложено возведение здесь поликлиники, которая в будущем сможет обслуживать до 100 тысяч пациентов или обеспечивать 700 посещений в смену.

- Это прекрасная иллюстрация комплексного развития территорий, когда социальные объекты строятся одновременно с жильем. В Самаре за много лет это первая строящаяся с нуля поликлиника, да еще и в таком развивающемся микрорайоне. В ближайшие годы планируется строительство поликлиник в поселках Крутые Ключи и Кошелев парк. Там тоже будут возводиться новые здания на 700 и на 1000 посещений в смену. Мы семимильными шагами идем в развитие первичного звена здравоохранения. Это вписывается в президентские Указы, в нацпроекты и поручения губернатора и министра здравоохранения Самарской области - обеспечить доступность первичной медицинской помощи, - поддержала коллегу заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Анна Дубасова.

Уже завершены все основные строительные работы, подведены инженерные коммуникации, в ближайшее время планируется их подключение. Ведется монтаж внутренних электросетей, системы отопления, вентиляции, отделка помещений. До конца года установят лифты. Общая готовность объекта составляет около 60%. В 2023 году завершат отделку помещений, установят ограждение и благоустроят территорию. Сегодня руководство будущей поликлиники совместно с областным министерством здравоохранения уже приступило к набору персонала: для начала нужно будет около 250-300 медицинских сотрудников,

Осмотрев строящуюся поликлинику, депутаты обратили внимание, что нужно заблаговременного продумывать транспортную доступность медучреждения и организовать достаточное количество парковочных мест.

- Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов партии «Единая Россия». В Самарскую губернскую думу уже внесен проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Депутаты всегда делают акцент на том, чтобы социально значимые объекты, как эта поликлиника, были обеспечены финансированием и вовремя завершены. Этот объект нацелен на многие годы вперед, но сегодня важно предусмотреть все нюансы до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники, - прокомментировал Александр Живайкин.

«Мы с коллегами сегодня оценили ход работ на строительстве новой поликлиники в мкр Волгарь г.о. Самара. Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов Партии «Единая Россия». В Самарскую Губернскую Думу уже внесен проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Депутаты, приступая к работе над главным финансовым документом региона, всегда делают акцент на том, чтобы именно такие социально значимые объекты, как эта поликлиника, были, в первую очередь, обеспечены финансированием, чтобы они вовремя были завершены. Мы понимаем, этот объект нацелен даже не на завтрашний день, а на многие годы вперед. Поэтому уже сегодня очень важно постараться предусмотреть все нюансы. Например, мы должны четко понимать, что помимо внутреннего комфорта для посетителей и сотрудников поликлиники необходимо обеспечить и транспортную доступность медучреждения, и парковочные места возле него. Сегодня мы этот вопрос протокольно для себя отметили, взяли, как говорится, на карандаш. Будем обращаться в районную администрацию, постараемся рассмотреть возможность перепланировки близлежащей территории. Потому что такие вопросы необходимо решать только в комплексе, до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники, - прокомментировал заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.