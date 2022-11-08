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НовостиОбщество8 ноября 2022 14:17

Готовность поликлиники в Волгаре составляет 60%

Депутаты Самарской губернской думы проверили, как строится новое медучреждение в крупном микрорайоне
Елена ЧЕЧЕНИНА
Депутаты делают акцент на том чтобы социально значимые объекты были обеспечены финансированием.

Депутаты делают акцент на том чтобы социально значимые объекты были обеспечены финансированием.

Сегодня депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе посетили строящуюся поликлинику в микрорайоне Волгарь. Медучреждение возводится в рамках Народной программы, национального проекта «Здравоохранение» и партийного проекта «Здоровое будущее». Экскурсию по объекту для руководителя фракции Александра Живайкина и депутатов фракции Анны Дубасовой и Николая Лядина провел главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

Ранее жителям Волгаря приходилось обращаться за медпомощью в разрозненные медучреждения, расположенные в приспособленных помещениях. Это было крайне неудобно как для пациентов, так и для медработников. Строительство нового крупного объекта специально для жителей микрорайона – очень долгожданное событие.

В пятиэтажном здании разместится поликлиника со взрослым и детским отделением, женская консультация, отделение реабилитации, диагностические отделения (рентген, флюорография, маммография), взрослый и детский стационары, аптека и малая операционная.

- Эта поликлиника строится «на вырост», - акцентировал внимание участников мероприятия Дмитрий Лисица. – В Волгаре проживает порядка 30 тысяч человек. Учитывая то, что микрорайон находится в стадии активного строительства, проектом изначально заложено возведение здесь поликлиники, которая в будущем сможет обслуживать до 100 тысяч пациентов или обеспечивать 700 посещений в смену.

- Это прекрасная иллюстрация комплексного развития территорий, когда социальные объекты строятся одновременно с жильем. В Самаре за много лет это первая строящаяся с нуля поликлиника, да еще и в таком развивающемся микрорайоне. В ближайшие годы планируется строительство поликлиник в поселках Крутые Ключи и Кошелев парк. Там тоже будут возводиться новые здания на 700 и на 1000 посещений в смену. Мы семимильными шагами идем в развитие первичного звена здравоохранения. Это вписывается в президентские Указы, в нацпроекты и поручения губернатора и министра здравоохранения Самарской области - обеспечить доступность первичной медицинской помощи, - поддержала коллегу заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Анна Дубасова.

Уже завершены все основные строительные работы, подведены инженерные коммуникации, в ближайшее время планируется их подключение. Ведется монтаж внутренних электросетей, системы отопления, вентиляции, отделка помещений. До конца года установят лифты. Общая готовность объекта составляет около 60%. В 2023 году завершат отделку помещений, установят ограждение и благоустроят территорию. Сегодня руководство будущей поликлиники совместно с областным министерством здравоохранения уже приступило к набору персонала: для начала нужно будет около 250-300 медицинских сотрудников,

Осмотрев строящуюся поликлинику, депутаты обратили внимание, что нужно заблаговременного продумывать транспортную доступность медучреждения и организовать достаточное количество парковочных мест.

- Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов партии «Единая Россия». В Самарскую губернскую думу уже внесен проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Депутаты всегда делают акцент на том, чтобы социально значимые объекты, как эта поликлиника, были обеспечены финансированием и вовремя завершены. Этот объект нацелен на многие годы вперед, но сегодня важно предусмотреть все нюансы до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники, - прокомментировал Александр Живайкин.

«Мы с коллегами сегодня оценили ход работ на строительстве новой поликлиники в мкр Волгарь г.о. Самара. Все социальные объекты губернии находятся на постоянном контроле у депутатов Партии «Единая Россия». В Самарскую Губернскую Думу уже внесен проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Депутаты, приступая к работе над главным финансовым документом региона, всегда делают акцент на том, чтобы именно такие социально значимые объекты, как эта поликлиника, были, в первую очередь, обеспечены финансированием, чтобы они вовремя были завершены. Мы понимаем, этот объект нацелен даже не на завтрашний день, а на многие годы вперед. Поэтому уже сегодня очень важно постараться предусмотреть все нюансы. Например, мы должны четко понимать, что помимо внутреннего комфорта для посетителей и сотрудников поликлиники необходимо обеспечить и транспортную доступность медучреждения, и парковочные места возле него. Сегодня мы этот вопрос протокольно для себя отметили, взяли, как говорится, на карандаш. Будем обращаться в районную администрацию, постараемся рассмотреть возможность перепланировки близлежащей территории. Потому что такие вопросы необходимо решать только в комплексе, до того, как будет перерезана ленточка на открытии поликлиники, - прокомментировал заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.