В Тольятти управляющая компания заплатит 150 тысяч рублей пенсионеру, сломавшему руку на льду

Средства будут перечислены в качестве компенсации морального вреда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд удовлетворил иск прокуратуры Автозаводского района. Надзорный пытался добиться компенсации морального вреда в пользу 73-летнего пенсионера, который получил травмы при падении на льду. Информацию сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Мужчина выходил из подъезда и поскользнулся на асфальтированной площадке – она была покрыта слоем льда. У пенсионера диагностировали перелом руки со смещением.

Прокуратура обратилась с иском в суд, в котором потребовала взыскать с управляющей компании средства в пользу пенсионера. Суд требования удовлетворил.

Согласно решению, УК должна заплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 8 тысяч рублей – в качестве возмещения затрат на лечение.

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