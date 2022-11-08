Школьники из Кинеля ознакомились с работой областного парламента

Учащиеся побывали во всех залах заседаний и посетили музей, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Необычную экскурсию посетили школьники из Кинеля в ноябре 2022 года. Юнармейцы отряда «Феникс» заглянули в областной парламент, где ознакомились с работой депутатов, узнали, как разрабатываются и принимаются законы. Учащиеся побывали во всех залах заседаний, а также посетили музей, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Организатором экскурсии выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин. Во время общения с ребятами парламентарий отметил важность патриотического настроя в текущей ситуации.

Александр Живайкин рассказал о визите самарской делегации в город Снежное ДНР, шефство над которым взяла губерния. Визит состоялся в августе и в его рамках делегация из 63-го региона увековечила память о героях-куйбышевцах, которые сражались за Донбасс летом 1943 года. Земля из Самарской области в гильзе была доставлена в Музей боевой славы города Снежное, а землю с Саур-Могилы – места самых ожесточенных сражений – привезли в областную столицу.

– Этот обмен стал еще одним символом единения наших народов, восстановления исторической памяти и правды. Мы всегда будем помнить наших героев, которые отдали жизни за Отечество, гордиться ими, – подчеркнул Александр Живайкин.

Капсулы памяти с мемориала Саур-Могила в данный момент находятся в музее школы № 2 имени Героя РФ П.Н. Немцова в селе Борское. Туда их передали депутаты регионального парламента.

В регионе также ведется поиск информации о жителях Куйбышевской области, которые сражались за Донбасс в 1943 году. Уже известно о четверых героях-земляках. Работа в этом направлении продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.