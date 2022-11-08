В Тольятти жители обнаружили раритетную удлиненную «Ниву»

Тольяттинцы поделились фотографиями в социальных сетях. Фото: t.me/smrgrad

Жители Автограда рассказали о необычной находке, которую обнаружили на улицах города. Об этом они сообщили в социальных сетях.

– Это один из первых экземпляров ВАЗ-2129 «Кедр». Его нашли в заброшенном дворе, – сообщили тольяттинцы.

«Кедр» практически ничем не отличается от классического внедорожника. Однако эта «Нива» имеет удлиненную базу. Данная модель выпускалась в 1992-1994 годах. Она производилась поштучно и не получила широкого распространения.

Отметим, что это не единственная необычная автомобильная находка, которая была обнаружена в Самарской области. Несколько лет назад жители губернии нашли трехколесный английский автомобиль. Позднее он отправился к коллекционерам.

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