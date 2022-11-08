ОДК-Кузнецов стал участником IV Карьерного форума Самарского политеха

На площадке форума собрались студенты и выпускники, а также представители промышленных партнеров вуза.

ПАО «ОДК-Кузнецов» принял участие в IV Карьерном форуме Самарского политеха. Работники завода рассказали студентам о возможностях трудоустройства, прохождения практик и стажировок.

– В связи с ростом производственной программы, внедрением современных технологий, разработкой новых продуктов и цифровизацией процессов нам необходимы квалифицированные технологи, металлурги, сварщики, специалисты в сфере информационных технологий, – рассказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

В рамках второй части форума завод представил работу своей площадки. В ходе интерактива наставники Точки кипения ОДК-Кузнецов провели для студентов старших курсов деловую игру «Рационализаторство и изобретательство».

– Карьерный форум – традиционное ежегодное мероприятие, которое вызывает большой интерес и со стороны студентов, и со стороны компаний. На ярмарке можно пообщаться без посредников, заинтересовать ребят работой в своих компаниях, – отметил проректор по интеграционным проектам Самарского государственного технического университета Антон Еремин.

Напомним, ОДК-Кузнецов и Самарский политех с 2021 года реализуют совместный проект целевой подготовки кадров «Инженерный старт». В рамках программы 15 студентов обучаются на факультете машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха по программе ОДК-Кузнецов.

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