В Самарской области прикрыли выдававший микрозаймы ломбард

Предприниматель получил штраф в несколько тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Безенчукского района обнаружила ломбард, который работал на территории муниципалитета под видом комиссионного магазина. Незаконная деятельность была выявлена по результатам проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
– Выяснилось, что предприниматель заключает с гражданами договоры комиссии товара б/у, но фактически осуществляет завуалированную деятельность ломбарда, то есть выдачу займов гражданам под залог имущества, – пояснили в прокуратуре Безенчукского района.
По результатам проверки бизнесмен был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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