В числе направлений - развитие сел, поддержка русской культуры за рубежом и ряд других. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Депутаты предложили направить дополнительные средства на развитие сел, поддержку русской культуры за рубежом, восстановление объектов культурного наследия в регионах РФ и другие направления.

– Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет – результат работы партийной программной комиссии и поручений, которые дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, – рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На развитие сел предложено направить 8 млрд. рублей. Еще 8,4 млрд рублей – на устранение цифрового неравенства в регионах, 7,5 млрд рублей – на поддержку граждан с помощью социального контракта. Дополнительно 2,5 млрд. рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования.

1,4 млрд может быть направлено на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования. 450 млн рублей – на программу развития молодежного предпринимательства, 250 млн рублей – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям. По другим направлениям предусмотрено еще несколько значимых сумм.

Отмечается, что бюджет Самарской области также сохранит социальную направленность. Так, финансирование поддержки граждан с низкими доходами, семей с детьми и других льготников составит более 70% расходов.

– При высоком уровне социальных расходов бюджет по-прежнему можно охарактеризовать как «бюджет развития». При этом сохранено финансирование значимых проектов и программ, – отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губдуме, замсекретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.