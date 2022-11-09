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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 4:15

В Самаре женщина за рулем автомобиля Hyundai сбила 11-летнего ребенка

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение
Ирина СИНЕГУБОВА
Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.

Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 ноября, в 16:30 в Промышленном районе Самары 42-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai ix сбила 11-летнего ребенка, переходившего дорогу.

— Автомобилистка ехала по ул. Краснодонская, напротив дома № 7, она наехала на 11-летнего пешехода, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ребенок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неположенном месте. Рядом находился регулируемый пешеходный переход. Пострадавший мальчик был госпитализирован с места происшествия.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Никакие данные о виновнице аварии на данный момент неизвестны, как и то, что послужило причиной случившегося.

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