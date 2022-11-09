Главный онколог Самарской области рассказал о факторах риска развития колоректального рака

Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный онколог Самарской области Андрей Орлов рассказал о факторах риска развития колоректального рака, среди которых низкая физическая активность, неправильное питание и злоупотребление алкоголем.

— С этим заболеванием в регионе на учете у онкологов состоят более 11 тысяч пациентов. Чаще всего оно встречается у пациентов старше 50 лет, но в последние годы колоректальный рак выявляют и у тех, кто моложе, — сказал Андрей Орлов.

По словам врача, факторами риска являются генетическая предрасположенность (если у родственников первой линии были подобные заболевания), а также наличие полипов в толстой кишке и хроническое воспаление слизистой кишечника. Большую роль играет и питание.

Риск возникновения колоректального рака повышается, если злоупотреблять высококалорийной пищей, чрезмерным употреблением животного жира при недостатке растительной клетчатки, а также вести малоподвижный образ жизни, пить алкоголь и курить.

— Надо включать в рацион продукты с высоким содержанием растительных волокон, клетчатки (фрукты, овощи, хлеб грубого помола, отруби), а также антиоксидантов, витаминов и минералов. Это способствует нормализации функции кишечника, профилактике запоров и снижает риск развития опухолей толстой кишки, — отметил главный онколог региона.

Запоры повреждают слизистую прямой и сигмовидной кишки, стимулируют выработку негативных веществ, что в 25-30 раз увеличивает вероятность развития колоректального рака. Наиболее частыми симптомами при возникновении опухоли толстой кишки являются:

нарушения функции кишечника (диарея или запор), ощущение переполненности кишечника, выделения с примесью крови из прямой кишки, общая слабость и повышенная утомляемость.

При подобных симптомах необходимо обратиться к врачу в поликлинику. По словам Андрея Орлова, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев.

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