В Самаркой области у подозрительного прохожего обнаружили мешок конопли за пазухой

Безработный мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В октябре этого года ночью в Жигулевске на улице Приволжской инспекторы дорожно-патрульной службы досмотрели подозрительного мужчину и нашли у него мешок конопли.

— Мужчина шел быстрым шагом, часто оглядывался по сторонам, а при виде патрульной машины резко ускорил шаг и попытался скрыться, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские остановили пешехода. Во время беседы мужчина нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. В результате личного досмотра у 34-летнего местного жителя за пазухой обнаружили и изъяли пакет с коноплей и трубку для курения.

Экспертиза показала, что в пакете находилось конопля, общей массой более 163 граммов, что относится к крупному размеру. По данным полицейских, безработный мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Употреблял он самостоятельно, сбывать не планировал.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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