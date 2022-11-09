Стали известны самые высокооплачиваемые ноябрьские предложения о работе в Самаре

Также в топе наиболее высокооплачиваемых предложений ноября оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в Самаре и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября.

На первом месте находится водитель лесовоза с манипулятором в строительном холдинге с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит перевозить лес и следить за техническим состоянием машины. Необходимы опыт работы от трех лет и готовность к командировкам.

Второе место занял супервайзер торговых представителей с зарплатой от 85 тысяч в месяц. Специалист должен контролировать группы торговых представителей, повышать их эффективность и выполнять общие планы продаж.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий — прораб отделочных работ, которому предлагают от 70 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит руководить процессом реализации дизайн-проектов. Кандидаты должны иметь опыт работы от трех лет и реализованные проекты.

Также в топе наиболее высокооплачиваемых предложений ноября оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

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