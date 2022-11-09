В Самаре 18-летние парень и девушка пострадали в столкновении «УАЗ» и «Приоры» 8 ноября

Молодым людям назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 8 ноября, в 12:40 в Советском районе Самары 65-летний водитель автомобиля «УАЗ 396255» столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП два человека пострадали.

— Пожилой мужчина ехал по улице Советской Армии в направлении Антонова-Овсеенко, напротив дома № 169 «А» он не уступил дорогу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист начал поворачивать налево вне перекрестка, в это время во встречном направлении двигалась Lada Priora. Транспортные средства столкнулись.

За рулем отечественной легковушки находился 18-летний водитель. Пострадавших водителя и 18-летнюю пассажирку автомобиля «Приора» с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Там им назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.