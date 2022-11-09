Языки пламени и клубы черного дыма были видны издалека / Фото: Самара № 1

Утром в среду, 9 ноября 2022 года, в Кошкинском районе Самарской области произошло ЧП. В селе Кошки вспыхнул пожар на автозаправочной станции. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам местных жителей, огонь почти полностью охватил АЗС. Он полыхал так сильно, что людям было тепло даже на сильном удалении. Небо над заправкой заволокло густым черным дымом. Его было видно издалека.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области. По данным оперативного ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:58. На улице Советской, 2г в селе Кошки горели четыре емкости с бензином. Площадь пожара составила 30 кв. м.

На месте происшествия работали 21 человек и 5 единиц техники. Пожарные быстро справились с огнем. Ликвидация была объявлена в 9:21. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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