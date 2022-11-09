В Самарской области из реки достали труп неизвестного мужчины

Утонувшего извлекли из воды сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на реке Безенчук произошло ЧП. Там утонул мужчина. Его тело нашли днем во вторник, 8 ноября 2022 года, полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- Сотрудники полиции извлекли погибшего из реки в районе села Екатериновка Безенчукского района. Его личность неизвестна. В настоящее время данные мужчины устанавливаются, - рассказали в оперативном ведомстве.

При каких обстоятельствах погиб мужчина и как долго тело находилось в воде, пока неизвестно. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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