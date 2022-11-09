Центральный районный суд Тольятти эвакуировали 9 ноября 2022 года

Всех людей вывели из здания суда

Утром в среду, 9 ноября 2022 года, на улице Белорусской в Тольятти было неспокойно. К зданию Центрального районного суда съехались машины экстренных служб.

- Всех людей из здания эвакуировали. На месте работают правоохранители, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Точная причина происшествия пока неизвестна. По предварительным данным, это могло быть очередное сообщение о минировании. Однако не исключено, что это просто учения. По словам местных жителей, похожая ситуация наблюдается и у здания суда Комсомольского района Тольятти.

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