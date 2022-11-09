Сбербанк: жители Поволжья стали в 2,3 раза чаще использовать сервисы SberPay

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По итогам 9 месяцев в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.

Наиболее часто с помощью SberPay в Поволжье расплачиваются в ресторанах быстрого питания и при оплате услуг ЖКХ – 19,2% и 19,1% соответственно. Также в ТОП-5 категорий, в которых активно используют сервисы SberPay, вошли «Автомобильные запчасти и аксессуары» (7,1%), «Мебель и предметы интерьера» (5,5%) и «Одежда для всей семьи» (5,1%).

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Семейство сервисов SberPay – одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений Сбера. Вариативность и удобство их использования отмечают и наши клиенты, которые активно пользуются сервисами при оплате как в интернете, так и офлайн. Важно заметить, что сервис сейчас особенно актуален, а ежемесячный прирост количества транзакций в этом году составляет более 17 тыс. операций, что в 7 раз больше, чем в прошлом году»

В семейство SberPay входят сервисы бесконтактной оплаты в интернет-магазинах, оплата телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

Напомним, что в рамках «Зелёного дня» от Сбера за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay, у десяти клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов.