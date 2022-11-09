В Самарской области задержали пьяного парня, который ударил знакомого ножом в живот

В одном из дворов находился молодой человек, внешность которого совпадала с описанием подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске росгвардейцы обезвредили пьяного 22-летнего парня, напавшего на своего знакомого с ножом.

— Вечером была получена информация, что в одном из домов молодому человеку нанесли ножевое ранение. Патрульные прибыли по указанному адресу, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

Пострадавший 36-летний местный житель рассказал, что в ходе конфликта знакомый ударил его ножом в живот. Он указал направление, в котором скрылся парень. Росгвардейцы передали мужчину медикам и начали искать преступника.

В одном из дворов находился молодой человек, внешность которого совпадала с описанием подозреваемого. Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана раскладной нож и начал размахивать им перед собой.

Сотрудники Росгвардии обезоружили 22-летнего жителя Чапаевска и передали его полицейским. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.