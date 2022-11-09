Стало известно, где можно купить самые дешевые продукты в Самаре в ноябре 2022 года

Специалисты провели мониторинг цен на продукты из "борщевого набора" и другие товары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты провели очередной мониторинг цен на товары первой необходимости в Самаре. Они составили список торговых точек, где можно купить дешевые продукты: хлеб, овощи, мясо, «борщевой набор». На сайте городской мэрии опубликовали данные за 8 ноября 2022 года.

Так, самые низкие цены на мясо — на Безымянском рынке. Один килограмм баранины там стоит 430 рублей, а говядины — 420. А вот в «Ленте» в ТРК «Гудок» можно найти дешевую свинину — 220 рублей за 1 кг.

В «Перекрестке» в Красноглинском районе можно выгодно купить молоко — 39,44 рубля, муку — 23,99 рубля, соль — 7,99 рубля и хлеб из ржаной муки — 29,98 рубля. В «Магните» в Куйбышевском районе самые низкие цены на свежую капусту — 14,99 рубля, гречку — 62,48, подсолнечное масло — 73,99, морковь — 15,99, замороженную рыбу — 91,99, куриные яйца — 51,99.

В «Ашане» в Советском районе самые дешевые вермишель — 48,72 рубля, охлажденные и мороженые куры — 137,49, сливочное масло — 472,16 рубля (1 кг), рис шлифованный — 73,74, хлеб из пшеничной муки — 36,54 и черный байковый чай — 214,9. А вот в «Пятерочке» в Кировском районе самые низкие ценники на картофель — 18,89 рубля, репчатый лук — 16,89, сахар-песок — 57,99.

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