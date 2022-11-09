Тольяттинца и его сына осудят за порчу баннеров с изображением российских военных

Правоохранители завершили расследование дела и направили его в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 45-летний житель Тольятти. Его обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ. Мужчина испортил краской несколько баннеров с изображением военных — героев СВО. Вандализмом он занимался вместе со своим 15-летним сыном.

— По версии следствия, в июне-июле 2022 года мужчина вместе с сыном-подростком обезобразил внешний вид баннеров с изображением военнослужащих ВС РФ. Они нанесли оскорбительные надписи. Все это они сделали из хулиганских побуждений, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Они направили материалы на рассмотрение в суд. Тольяттинца ждет наказание за дискредитацию ВС РФ, вандализм и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. К ответственности привлекут и его сына-подростка, который участвовал в порче баннеров.

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