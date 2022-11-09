Стало известно, какие автомобили с пробегом ищут жители ПФО и сколько готовы заплатить

Перед покупкой автомобиля с пробегом большинство жителей ПФО проверяют историю владения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование «Росгосстраха» и Автотеки показало, какие автомобили с пробегом ищут жители Приволжского федерального округа и сколько готовы заплатить за гарантию продавца. Об этом стало известно "КП-Самара".

Большая часть автомобилистов (77%) ищут машины с пробегом только с чистой историей и в хорошем техническом состоянии. Половина жителей ПФО готовы купить автомобиль с повреждениями, если его техническое состояние не вызывает вопросов. Больше половины респондентов могут приобрести гарантию на автомобиль с пробегом от продавца.

Помимо этого, 17% опрошенных готовы смириться с необходимостью ремонта, если у машины чистая история. Для 50% опрошенных автомобилистов в ПФО случаи попадания в ДТП являются критичными, для 29% важно, чтобы автомобиль был участником не более одной аварии, а для 16% количество повреждений не важно.

Как выяснилось, мужчины чаще женщин готовы рассмотреть к покупке машины с повреждениями, а молодые люди чаще возрастных. Перед покупкой автомобиля с пробегом большинство жителей ПФО проверяют историю владения. Также половина опрошенных готовы ли вы заплатить за гарантию продавца на авто с пробегом, если она будет предусмотрена.

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