Суд оставил в силе приговор экс-начальнику конвоя УФСИН по Самарской области

Ранее Андрея Апанасика признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 ноября, Шестой кассационной суд рассмотрел жалобу на приговор экс-начальнику Управления по конвоированию УФСИН России по Самарской области. Адвокат Андрея Апанасика пытался обжаловать решение Ленинского районного суда по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, экс-начальник конвоя регионального УФСИН оказался на скамье подсудимых из-за истории «с мертвыми душами». По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Андрей Апанасик устроил на работу четверых сотрудников. При этом должностные обязанности они не выполняли.

В феврале Ленинский районный суд признал Апанасика виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Позднее адвокат осужденного направил жалобу в Шестой кассационный суд.

Она была рассмотрена 8 ноября 2022 года. Суд оставил жалобу без удовлетворения, а судебные решения – без изменений, пишет ВолгаНьюс.

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