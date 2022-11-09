В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении долга

Мемориальный комплекс установлен на месте пожара в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. Фото: Юлия Рубцова

Сегодня, 9 ноября, в Самаре прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ней принял участие и губернатор Дмитрий Азаров.

— Это святое место для сотрудников внутренних дел, правопорядка, безопасности и, я уверен, для всех жителей Самарской области. Сотрудники самарского управления постоянно выезжают в командировки в горячие точки, с честью и достоинством несут службу, оставаясь верными своему долгу и Родине, как и погибшие предшественники, которые в свое время остались верны своему долгу до конца, — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил благодарность всем сотрудникам внутренних дел, которые несут службу, и вручил им благодарности за особые заслуги при исполнении служебных обязанностей. Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов подчеркнул, что долгом каждого является всегда помнить тех, кто до конца был верен своей профессии.

Напомним, 10 февраля 1999 года произошел пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. В результате трагедии погибло 57 сотрудников правоохранительных органов, огонь полностью уничтожил здание. Позже на этом месте установили мемориальный комплекс.

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